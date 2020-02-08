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Tuncay Şanlı'dan sert tepki: Ligden çekilelim

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tuncay Şanlı, ''Bizden bu kadar korkuyorsanız 'sizi şampiyon yapmayacağız' deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim'' açıklamasında bulundu.

08.02.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:20
Tuncay Şanlı'dan sert tepki: Ligden çekilelim

'nin eski futbolcusu ve FB TV yorumcusu , 1-1 biten Alanyaspor mücadelesini FB TV'de değerlendirdi. Şanlı, "Bizden bu kadar korkuyorsanız 'Sizi şampiyon yapmayacağız.' deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim. Garry Rodrigues'in penaltısı içeridekilere kalsa 'Penaltıya gerek yok' derlerdi. Bu kara bir gecedir." dedi.

Tuncay Şanlı ve Tunç Elibol

TUNCAY ŞANLI'DAN HAKEME TEPKİ

Başarılı futbol adamı, "Hakemlerin bakış niyetleri nasıl? Adaletli mi bu pozisyonlarda? Oyuncuların düşüncesi şu anda 'Bize penaltı vermezler' şeklindedir. Jailson da 'Ben de penaltı yaptırdım, hatalıyım ama bize de 2 tane vermedin' der. Sen öne de geçsen, golde atsan 'Ben vermeyeceğim' diyor hakem resmen" diye konuştu.


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: Tuncay Şanlı'dan sert tepki: Ligden çekilelim
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