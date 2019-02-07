TÜBİTAK, 54 Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 54 personel alımı gerçekleştirecek.

11 TEKNİSYEN VE YÖNETİCİ ASİSTANI ALINACAK

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde görev almak üzere 11 teknisyen ve yönetici asistanı alınacak.

KOCAELİ'DE 42 AR-GE PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak 42 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

ANKARA İÇİN 1 HEKİM ALINACAK

TÜBİTAK Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Ankara'da görev yapacak 1 iş yeri hekiminin de alımı gerçekleştirilecek.

DETAYLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Başvurular için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK (tubitak.gov.tr), Devlet Personel Daire Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA