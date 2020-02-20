TSYD açıkladı! 4 büyük kulübün başkanı Çarşamba günü buluşuyor
Ali Koç'un basın toplantısında dile getirdiği görüşme talebi sonrası Türkiye Spor Yazarları Derneği, resmi sitesinden yaptığı açıklamada 26 Şubat Çarşamba günü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir oturum düzenleneceğini ve bunun bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı yayınlanacağını açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüşme talebi sonunda gerçekleşiyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği, 4 büyük kulübün başkanlarını bir araya getiriyor.
Derneğin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir. Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." denildi.
"KONUŞACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Mustafa Cengiz de hazırsa konuşacağımız çok şey var, konular birikti. Dört başkanın olmasına da gerek yok. Bu belki de sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Dört kulüp başkanını toplamak kolay değil, siz inisiyatif alırsanız olur" demişti.
Haber Videosu: TSYD açıkladı! 4 büyük kulübün başkanı Çarşamba günü buluşuyor
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Bu da koca KOÇ un varisi. Bir cacık olmaz bundan. Ona saldır, buna saldır. Bu fener hakem yardımı olmadan neden şampiyon olamıyor, ona bak sen. Aziz Yıldırım gibi sen de tarla sürsene.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu işler senin halledebileceğin işler değil koç. yüzünün suyuyla git ordan. paralarını ye. düş bu takımın yakasından.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yahu saate ne takılıp kalıyorsun 61nickli kullanıcı kardeş , HERKESİN izleme durumu yok zaten . ŞAMPİYONLUKTA BİZE TRABZONSPOR lulara YAKIŞIR nokta.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Bana başakşehiri hatırlayorsunuzYayından Kaldır
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Programın saat aralığı çok yanlış insanlar akşam saat 7-8 de evde oluyor. programı kimse izlemesin diyemi saat 11:00 almışlar.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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sende akşam aç özetini izle bunamı takıldın önemli olan tüpcü fikretin türk futbolu üzerindeki bahis etkisi konuşulacakmı sen onu düşün1 Yayından Kaldır
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cokmu onemlı3 1 Yayından Kaldır