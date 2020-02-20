: TSYD açıkladı! 4 büyük kulübün başkanı Çarşamba günü buluşuyor

20.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:31

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüşme talebi sonunda gerçekleşiyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği, 4 büyük kulübün başkanlarını bir araya getiriyor.

Derneğin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir. Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." denildi.

"KONUŞACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Mustafa Cengiz de hazırsa konuşacağımız çok şey var, konular birikti. Dört başkanın olmasına da gerek yok. Bu belki de sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Dört kulüp başkanını toplamak kolay değil, siz inisiyatif alırsanız olur" demişti.

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