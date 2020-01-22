Tsubasa oyununun ilk fragmanı yayınlandı
Tsubasa efsanesi geri dönüyor. Yeni Captain Tsubasa oyunu resmiyet kazandı. Yapımcı firma oyundan ilk fragmanı yayınladı.
Tsubasa hayranlarını yıllar sonra sevdikleri karakterlerle buluşuyor.
Bandai Namco, Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı yeni oyununu yayınladığı fragmanla duyurdu.
Aynı açıklamada Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın PC, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında çalışacağı bilgisine yer verildi.
JAPONCA VE İNGİLİZCE SESLENDİRME OLACAK
Oyuncuların gerçek zamanlı maçlar yapabilecekleri arcade futbol oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.
İngilizce, İspanyolca ve Portekizce alt yazı seçeneklerin yer alacağı oyunda Japonca ve İngilizce seslendirme seçenekleri bulunacak.
Haber Videosu: Tsubasa oyununun ilk fragmanı yayınlandı
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Hey gidi hey yarım kalan maçın devamını ertesi gün için dört gözle beklerdik galiba bu efsaneler bizimle yani 80 lerle sona erdi yeni neslin haline vay ki vay :(Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YAŞLANMIŞIZ BEEE :(Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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efsane geri dönüyor. . . 2000li bebeler ne anlar bundan :(Cevap Yaz 35 1 Yayından Kaldır
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90 lı bebeler mi anlar :)1 Yayından Kaldır