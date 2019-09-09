TSE 10 firmanın sözleşmesini feshetti

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 10 firmanın sözleşmeleri feshedildi.

09.09.2019 08:22
TSE 10 firmanın sözleşmesini feshetti

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 10 firmanın sözleşmeleri feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 10 firmanın TSE ile yaptıkları sözleşmeleri feshedilerek hizmet yeterlilik belgelerinin iptaline gidildi.

Söz konusu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksi davranış durumunda haksız rekabet ve haksız belge hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et