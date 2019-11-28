Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında tribünler boş kaldı!

28.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:26

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerin de büyük bölümü boş kaldı. Siyah-beyazlıların grupta oynadığı ilk 4 maçta puan alamaması sonrasında üst tura çıkma şansını kaybetmesi, taraftarların maça gelmemesinde büyük etken olurken, aynı zamanda karşılaşmanın hafta içi oynanması ve havanın da soğukluğu, tribünleri doldurmadı.

SLOVAKYA'DAN 50 TARAFTAR GELDİ

Slovan Bratislava'yı desteklemek için Slovakya'dan gelen taraftar sayısı da dikkat çekti. Yaklaşık 50 Slovak taraftar deplasman tribünündeki yerini alırken, 2 bin kişilik tribünün büyük kısmının boş kalması da dikkatlerden kaçmadı. Gruptan çıkma şansı oldukça çok düşük olan Slovak ekibinin taraftarları, karşılaşmayı oturarak takip etti.

Kaynak: İHA