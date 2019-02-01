Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, transfer yasağını transfer döneminin kapanmasına 2 saat kala kaldırttı, 2 saatte 17 futbolcuya imza attırdı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Elazığspor'da yönetim, yoğun uğraşlar sonucu transfer yasağını kaldırmayı başardı. Ara transfer döneminin bitmesine iki saat kala transfer tahtasını açabilen Elazığspor, bu süre içinde 17 futbolcuya imza attırdı.

Elazığspor'un iki saat içinde aldığı futbolcular şöyle:

"Akakpo, Gökhan Akkan, Sabri, Murat, Serdar Özbayraktar, Ahmet Solakel, Tufan, Yiğitcan, Rüştü Hanlı, Abdülkadir Kayalı, Muhammet İldiz, Kamara, Diallo, Bakamenga, Boubacar, Müslüm, Geirgius."

SON İKİ SAATTE TRANSFER İZNİ ÇIKMIŞTI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala transfer tahtasını açmayı başarmıştı.

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