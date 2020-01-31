: Trabzonspor, Manuel Da Costa'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

31.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:48

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'nin transferini bitirdiğini açıkladı

Bordo mavililer, Guilherme'nin 100 bin euro kiralama bedeli karşılığında GDSC Alvarenga Futebol Kulübü'nden kadroya katıldığını KAP'a bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000 -EUR ödenecektir."

1,5 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Trabzonspor, Guilherme ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.

Oyuncunun maaşı için yapılan açıklamada, "2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 450.000.-EUR garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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