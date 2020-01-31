Trabzonspor, Manuel Da Costa'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Guilherme'nin kiralanması konusunda GDSC Alvarenga kulübüyle anlaşıldığını ve 100 bin euro kiralama bedeli ödeneceğini açıkladı.
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'nin transferini bitirdiğini açıkladı
Bordo mavililer, Guilherme'nin 100 bin euro kiralama bedeli karşılığında GDSC Alvarenga Futebol Kulübü'nden kadroya katıldığını KAP'a bildirdi.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
"Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000 -EUR ödenecektir."
1,5 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI
Trabzonspor, Guilherme ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.
Oyuncunun maaşı için yapılan açıklamada, "2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 450.000.-EUR garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Haber Videosu: Trabzonspor, Manuel Da Costa'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
-
sadece COMOLİ yüzünden fenere 300 milyon tl zarar ettireceksin sonrada trabzonspora iftira atacaksınız Ali ve ona inanan tayfası anca gidersiniz Biz istesekte para olarak devlet bize yardım etmez birileri gibi halktan dilenmeyede ihtiyacımız yokCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
-
BİRKAÇ AY ÖNCE BATAKTAYDINIZ NE DEĞİŞTİ HAMSİLERCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
adam doğru diyor. bi sultanahmette mendil açmadığınız kaldı.3 Yayından Kaldır
-
Hadi len1 3 Yayından Kaldır
-
batakta olan halktan dilenen fenerbahçe haberin yokmu angut1 4 Yayından Kaldır
-
Neyse madem sırtımızı devlete dayadık diyorsunuz yeni transferler için vergilerinizi hemen ödeyin bi an önce:))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
hemen başladınız ağlamaya hem az paraya futbolcu oynatacağız hemde KANIRTA KANIRTA şampiyon olacağız inşallahCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
2 transferde kiralama ve bonservis bedava diğerinde 40bin euro devlet yardımıyla nerdeyse belej oynatacağız çatlayın Trabzonspor düşmanlarıCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
-
Hazine ve Maliye spor transferlere hız kesmeden devam ediyorCevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır
-
kıskanmayalım beyler. ömrümüzde ilk defa bir siyasetçi bizden yana.5 3 Yayından Kaldır