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Trabzonspor, Manuel Da Costa'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Guilherme'nin kiralanması konusunda GDSC Alvarenga kulübüyle anlaşıldığını ve 100 bin euro kiralama bedeli ödeneceğini açıkladı.

31.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:48
Trabzonspor, Manuel Da Costa'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'nin transferini bitirdiğini açıkladı

Bordo mavililer, Guilherme'nin 100 bin euro kiralama bedeli karşılığında GDSC Alvarenga Futebol Kulübü'nden kadroya katıldığını KAP'a bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000 -EUR ödenecektir."

1,5 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Trabzonspor, Guilherme ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.

Oyuncunun maaşı için yapılan açıklamada, "2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 450.000.-EUR garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.


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: Trabzonspor, Manuel Da Costa'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
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HABER YORUMLARI (15)

  • TRABZONGULDAK:
    sadece COMOLİ yüzünden fenere 300 milyon tl zarar ettireceksin sonrada trabzonspora iftira atacaksınız Ali ve ona inanan tayfası anca gidersiniz Biz istesekte para olarak devlet bize yardım etmez birileri gibi halktan dilenmeyede ihtiyacımız yok
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  • USTA:
    adam doğru diyor. bi sultanahmette mendil açmadığınız kaldı.
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  • TRABZONGULDAK:
    batakta olan halktan dilenen fenerbahçe haberin yokmu angut
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  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Neyse madem sırtımızı devlete dayadık diyorsunuz yeni transferler için vergilerinizi hemen ödeyin bi an önce:))
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  • TRABZONGULDAK:
    hemen başladınız ağlamaya hem az paraya futbolcu oynatacağız hemde KANIRTA KANIRTA şampiyon olacağız inşallah
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  • TRABZONGULDAK:
    2 transferde kiralama ve bonservis bedava diğerinde 40bin euro devlet yardımıyla nerdeyse belej oynatacağız çatlayın Trabzonspor düşmanları
    Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
  • USTA:
    kıskanmayalım beyler. ömrümüzde ilk defa bir siyasetçi bizden yana.
    5 3 Yayından Kaldır
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