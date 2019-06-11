Trabzonspor, Lille'in Yusuf Yazıcı için yaptığı teklifi reddetti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için Lille Kulübü'nden gelen teklifi reddettiklerini açıkladı.
Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2018-19 sezonunun tamamlanmasıyla Avrupa kulüplerinin transfer hedefinde olan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'ü, kadroda tutmayı düşündüklerini belirtti.
Son olarak Lille'den Yusuf Yazıcı için gelen artırılmış teklife teşekkür ettiklerini kaydeden Ağaoğlu, "Lille'nin yapmış olduğu teklife biz teşekkür ettik. Şartlar ne olur bilmiyorum ama şuandaki düşüncemiz hem Yusuf Yazıcı hem de Abdülkadir Ömür'ü kadromuzda tutmak" dedi.
"GEÇEN YILDAN DAHA FAZLA FORMA SATIŞI HEDEFLİYORUZ"
Sponsorluk çalışmaları ve yeni sezon forma satışları hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Sponsorluk konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birkaç saat ya da gün içerisinde halledilecek bir konu değil ancak çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir an önce bitmesi lazım. Bu konunun fazla uzamaması gerek. Şuana kadarki forma satışlarından ise memnunum. Koyu renk formamız da çıktığı zaman satışların çok daha artacağından eminim. Hem sayısal hem de ciro olarak her sene bir önceki senenin üzerinde olması lazım. Dolayısıyla bu yıl forma satışlarından beklentimiz de bu yönde" diye konuştu.
Ağaoğlu, takımla sözleşmesi sona eren ve yeni teklifte bulundukları forvet oyuncusu Hugo Rodallega'nın durumunu ise bu hafta içerisinde neticelendireceklerini sözlerine ekledi.
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ulan sizler tekstilcimisiniz forma satışı için uğraşıyorsunuz senede bir topcu yetiştirip satın formadan aldığınızın 10 mislini kazanırsınız bir sezon forma diye şeyinizi yırtıp durun yabancı topcuların sadece birinin parasını anca ödersiniz oda vasat bir yabancıysaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Potansiyel var gönderin milli takım için harika olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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işte budur TRABZONSPOR CAMİASI BÜYÜK BİR CAMİADIR KİMSENİN PARASINA İHTİYACI YOKTUR KULÜBÜ KADRO KALİTESİNİ HERGEÇEN GÜN DAHA KLAS BİR TAKIM HALİNE GETİREREK AVRUPA KUPALARINI KULÜBE KAZANDIRMAK GAYESİDİR helal olsun satmayın iyi futbolcularıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır