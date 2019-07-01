Trabzonspor, John Mikel Obi transferini açıkladı
Gelecek sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan John Mikel Obi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu John Mikel Obi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
TRABZONSPOR, KAP'A BİLDİRDİ
Trabzonspor, John Obi Mikel'in yıllık 1,5 milyon euro kazanacağını KAP'a bildirdi. Ayrıca Mikel'in 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyonun devreye gireceği açıklandı.
Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi de sosyal medya hesabından transferi duyurdu.
"TRABZONSPOR'A HOŞ GELDİN"
Ogenyi Onazi, John Obi Mikel için yaptığı paylaşımında "Trabzonspor'a hoş geldin Mikel. Senin için 10 numaralı formayı ayıracağım" ifadelerini kullandı.
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buffon 41 yaşında ve juventusun kalesini koruyordu. . drogba 40 yaşında ve hala mls de oynuyordu en son bildiğim kadarı ile. . . lampard''lar gerrardlar beckhamlar ve niceleri. . 40 yaş ve üstüne kadar koşarak oynadılar. . . obi Okalitede bir futbolcu olmasada Trabzonspor''a kesinlikle katkısı olur. . unutmayın beyler Dünyanın en hızlı futbolu premier ligde oynanıyor. . ve burası Türkiye. . . kumaş avrupalı olsun yeter. . 40 yaşa kadar oynar rahat olun. . . 10 yıllık chelsea birikimi var boru değil !Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Yıllık ücreti gayet makul bonservis bedeli yok 10 yıl chelsea forması giymiş, bence bu transfer sezonunun en iyi transferi olcak.Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Futbol hayatı bitmiş bir adam yaşını başını almış son oynadığı döneme iyi bakın.bu yaşdaki bu adamlara bu paralar günah yazık... .Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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ÇÖPCevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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iyi transfer helal olsun trabzonaCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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