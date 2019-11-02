Trabzonspor, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu!

02.11.2019 19:53

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Müsabaka konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 31. dakikada Jerome kaydetti. Göztepe kalecisi Beto, gösterdiği performanslamaça damga vurdu.

TRABZONSPOR ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI

Bu sonuçla 4 maç aradan sonra mağlup olan Trabzonspor, 16 puanda kaldı. 2 maç aradan sonra galip gelen Göztepe ise puanını 12'ye çıkardı. Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile karşılaşacak. Göztepe ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

İKI TAKIM DA AĞIZ MASKESIYLE SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor ile Göztepeli futbolcular, karşılaşma öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı. Öte yandan müsabakaya taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerde boşluklar göze çarparken, Göztepe taraftarları da takımlarına destek vermek için tribündeki yerini aldı.