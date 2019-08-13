Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı!

13.08.2019 16:12

Trabzonspor'un Yusuf transferi karşılığında Fransız ekibi Lille'den kadrosuna kattığı Portekizli stoper Edgar Le, 1 yıllığına Feyenoord'a kiralandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Öğle saatlerinde Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." denilmişti.

Lille ile 47 maça çıkan Edgar Le 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.