Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı!

Trabzonspor, Lille'den Edgar Le'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirmişti. Birkaç saat sonra Portekizli stoper, 1 yıllığına Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralandı.

13.08.2019 16:12
Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı!

Trabzonspor'un Yusuf transferi karşılığında Fransız ekibi Lille'den kadrosuna kattığı Portekizli stoper Edgar Le, 1 yıllığına Feyenoord'a kiralandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Öğle saatlerinde Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." denilmişti.

Lille ile 47 maça çıkan Edgar Le 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı!
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