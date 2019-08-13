Trabzonspor, Edgar Le ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Lille'in stoperi Edgar Le ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 25 yaşındaki oyuncu bordo mavili takımdan ilk yıl 650 bin euro kazanacak.

13.08.2019 13:56
Trabzonspor, Edgar Le ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Portekizli stoper Edgar Miguel Le ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Lille'de forma giyen 25 yaşındaki stoper için Trabzonspor'dan KAP'A yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya; 2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.