Trabzonspor, Doğan Erdoğan transferini resmen açıkladı
Trabzonspor, Beşiktaş'ın da gündeminde olan LASK Linz forması giyen Doğan Erdoğan'ın transferini KAP'a bildirdi. Bordo mavililer genç futbolcunun transferi için LASK Linz kulübüne toplam 350 bin euro ödeyecek.
Trabzonspor, 22 yaşındaki genç futbolcu Doğan Erdoğan'ın transferi için LASK Linz ile 200 bin euro + 150 bin euro bonus + sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Bordo-Mavililerin konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2022/23 futbol sezonu için 1.320.000.-TL garanti ücret ödenecektir."
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