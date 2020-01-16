: Trabzonspor, Denizlispor'u 2-0 yendi

16.01.2020 22:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 00:41

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri 22. dakikada Jose Sosa ve 80. dakikada Anthony Nwakaeme'den geldi. Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak'ta Denizli'de oynanacak.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'E DESTEK

Futbola 12 yaşında Trabzonspor altyapısında başlayan Hüseyin Çimşir, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 40 yaşında getirildiği teknik direktörlük görevinde ilk kez bordo-mavili takımın başında sahada yer aldı. En son 2008-2009 sezonunda bordo-mavili formayı giyen Hüseyin Çimşir, 10 sezon sonra bu kez teknik direktör olarak sahaya çıktı. Bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e tezahüratlarla maç öncesi destek verdi.

NDİAYE İLK MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye taraftarları karşısında ilk maçına çıktı. Maça ilk 11'de başlayan ve taraftarlardan büyük ilgi gören Senegalli 73. dakikada oyundan çıktı.

Haber Videosu