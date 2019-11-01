Trabzonspor'da Sturridge şoku! 1-3 hafta olmayacak

Trabzonspor'a yıldız oyuncusu Sturridge'den kötü haber. İngiliz yıldız Daniel Sturridge'in 1-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

01.11.2019 16:36
Trabzonspor'da Sturridge şoku! 1-3 hafta olmayacak

Trabzonspor'da İngiliz yıldız Daniel Sturridge'in 1-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Bordo mavililerde kulüp doktoru M. Hakan Ayaz, Daniel Sturridge'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sturridge'in dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, "Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.


VİDEO: Trabzonspor'da Sturridge şoku! 1-3 hafta olmayacak
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