Trabzon Valiliği, "Fenerbahçe otobüsüne silah çekildi" iddiasını yalanladı: Görüntüdeki silah değil telefon
Trabzon Valiliği, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ardından sarı-lacivertli takımın otobüsünün hava alanına gidişi sırasında silah gösterilerek taciz edildiği iddialarını yalanladı.
Cumartesi günü oynanan Süper Lig mücadelesinde Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın otobüsle Trabzon Havalimanı'na doğru gittiği sırada Trabzonspor taraftarları tarafından silah gösterilerek taciz edildiği iddia edilmişti. Trabzon Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otobüs içinden çekilen söz konusu görüntülerdeki cismin silah değil, cep telefonu olduğu belirtildi.
Trabzon Valiliği'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:
"İlimizde, 01.02.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasından sonra bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, stadyumdan havaalanına gitmekte olan takım otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddia edilmiştir.
"KESİNLİKLE SİLAH OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"
Söz konusu iddia ile ilgili olarak yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süre ile takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonu ile kayıt yaptığı görülmüştür. Emniyette ifadesi alınan F.A.'nın yaptığı kayıt ile otobüsten çekilen görüntülerin aynı anda yapıldığı, iddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek olan bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının 'centilmenlik ruhuna' uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır."
Haber Videosu: Trabzon Valiliği, 'Fenerbahçe otobüsüne silah çekildi' iddiasını yalanladı: Görüntüdeki silah değil telefon
-
Trabzonluyum ve utanıyorum, nedir bu arkadaş, İdarecisinden taraftarına ne oluyor, kin nefret ne varsa kusuyorsunuz, her maçta olduğu gibi biri yenecek biri yenilecek, yenenede yenilenede saygı duymak gerek, yenilen bağırır ama yenene baksana yenilenden daha çok bağırıyor, öyle yada böyle yenmişsin sus, yangına körükle gitme alışkanlığından bi vazgeçin, ha birde futbol yönü var ya UĞURCAN olmasaydı, onca girilen pozisyon, SN Başkan KONYA maçından sonra söylediklerini bu maçtada söyleseydiya, yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Şikebahçe kadar antipatik bir takım varmı bu dünyadaCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
bu kadar şikeçi vede yalancı vede provokasyoncu vede ağlak bi takım dünyada yokturCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
-
Telefon veya hıyar olsa ne olur. . Hamsi kafalılar takım otobüsüne o kadar yakın olmamalı. . Hükümet vali berat tff mhk hepinizi ÜST ÜSTE koyup sezon sonu şampiyon olacağız!!Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
-
fxbahçe bedavadan 3 puan istiyor .Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
-
vermezler beyim. alın teri dökeceksin. hakedeceksin.Yayından Kaldır
-
o şehirde FENERBAHÇE otobüsünü kurşunlayan öldürmeye teşebbüs eden katiler hala bulunamadı bunlar insanlıktan nasibini almamış o yaratıklar Trabzonu kirletiyorlarCevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
-
hani güvenlik hani emniyet size laf çok ama o golü vermeyen hakeme ve o golleri kaçıranlara kızarım çatlayın patlayın tek büyük FENERBAHÇECevap Yaz 10 9 Yayından Kaldır
-
SAKIZ KUTUSU OLABİLİR NEDE OLSA KONU FENERBAHCE OLUNCA MERMİ TAŞ OLUYORCevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
-
Felaket tellaları ''Korona virüsü gibisiniz'' maç bitmiş teraneleriniz bitmedi. Hadi ordanCevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır