Tottenham, Vedat Muriqi transferini ocak ayında bitirebilir

09.10.2019 09:44

İngiliz basını Tottenham'ın bir süredir gündeminde bulunan F.Bahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'nin transferinin ocak ayında tamamlanabileceğini duyurdu.

PREMIER LİG EKİPLERİ TAKİPTE

Sport Witness'e göre Vedat'ı hemen hemen bütün maçlarında takip eden Tottenham, milli aradaki Cebelitarık ve Kosova karşılaşmalarında da oyuncuyu izlettirecek. Kosova formasıyla İngiltere'ye karşı oynadığı futbol ve attığı golle büyük dikkat çeken Vedat'ın Premier Lig'de bir çok ekibin takibinde olduğu da belirtildi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euroya transfer ettiği 25 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon sarı lacivertli ekiple çıktığı 7 Süper Lig maçında 3 gol atıp, 1 asist yaptı.