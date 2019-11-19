Tottenham, Pochettino'nun görevine son verdi!

19.11.2019 22:59 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:17

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildi. Tottenham Başkanı Daniel Levy, "Bu değişikliği yapma konusunda tereddütlüydük, çok da kolay bir karar olmadı ancak geçen sezonun sonunda bu bu sezon başında alınan sonuçlar hayal kırıklığı yarattı ve yönetimi zor bir karar almaya itti. Mauricio ve ekibine yaşattığı güzel anlar için teşekkürler" dedi.

5.5 YILDIR TOTTENHAM'DA GÖREV YAPIYOR

Tottenham'da 5,5 yıldır görev yapan Pochettino, geçen sezon başkent temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti. Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, 14 puanla 14. sırada yer alıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham'da teknik direktörlük için Jose Mourinho ve Massimiliano Allegri'nin isimleri ön plana çıkıyor.