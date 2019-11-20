Tottenham Mourinho'yu resmen açıkladı

20.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:09

Tottenham'da Mauricio Pochettino'nun yerine göreve Jose Mourinho'nun getirildiği açıklandı. Portekizli teknik adamla 2,5 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu.

"EN BAŞARILI MENAJERLERDEN BİRİNE SAHİBİZ"

Tottenham Başkanı Daniel Levy, bu anlaşmanın ardından "Şimdi Jose gibi futbolun en başarılı menajerlerinden birine sahibiz. Kendisi oldukça tecrübeli, takıma ilham verebilir ve harika bir taktisyendir. Antrenörlük yaptığı her kulübe büyük onurlar yaşattı. Soyunma odasına enerji ve inanç getireceğine inanıyoruz." dedi.

MOURINHO: HEYECANLIYIM

Jose Mourinho ise "Çok büyük mirasa ve tutkulu destekçilere sahip bir kulübe katılmaktan dolayı heyecan duyuyorum. Takımdaki ve akademideki kalite, beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bu oyuncularla çalışacak olmak, buraya gelirken beni en çok etkileyen şey oldu." açıklamasını yaptı.

MOURINHO'NUN KARİYERİ

Mourinho daha önce, Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter ve Manchester United'ı çalıştırmıştı.

Deneyimli hoca, 2004 yılında Porto ve 2010 yılında Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak iki farklı takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 3 hocadan biri oldu. Mourinho ayrıca, Chelsea ile 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.