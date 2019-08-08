Tottenham, Lo Celso'yu kiraladı

08.08.2019 19:38

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İspanya'nın Real Betis takımından Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, 23 yaşındaki Lo Celso'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basını, Lo Celso'nun kontratındaki satın alma opsiyonunun 60 milyon sterlin olduğunu öne sürdü.

Geçen sezon Real Betis'te 45 maça çıkan Lo Celso, 16 gol kaydetti.

Kaynak: AA