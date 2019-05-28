Tottenham-Liverpool maçı şifresiz yayınlanacak
Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçı beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Liginde 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecek olan ve iki İngiliz ekibin finalde karşılaşacağı maçın hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyordu. Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak mücadele beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz yayınlanacak.
Bu dev mücadele Atletico Madrid'in stadı olan Wanda Metropolitano'da 1 Haziran tarhinden oynanacak ve saat 22:00'da başlayacak.
YORUMLAR (4)
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Haber aniden karşıma çıkınca şifresiz değil de şerefsiz kanal diye okudum ??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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6saray alır maçıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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HaylazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Maçı juventus kazanırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır