Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Liverpool maçı canlı izle

Biletleri karaborsada 25 sterline satılan Tottenham – Liverpool maçı için futbol severler İspanya'nın başkentine akın etti. İki İngiliz takımının kıyasıya rekabet edeceği maç Estadio Wanda Metropolitano Stadyumu'nda yapılacak.

Tottenham - Liverpool Maçı Canlı İzle

BİLETLER KARABORSADA 184 BİN TL'YE ALICI BULUYOR

Şampiyonlar Ligi finaline iki İngiliz takımı olan Tottenham ile Liverpool kaldı. Estadio Wanda Metropolitano stadyumunda oynanacak futbol maçı, Cumartesi günü TSİ 22:00'de yayınlanacak. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği maç nedeniyle maç biletleri karaborsada 25 bin sterline (184 bin TL) satılıyor.

Yaklaşık 68 bin kapasiteli Estadio Wanda Metropolitano Stadyumu'nu dolduracak iki takımın taraftarına toplamda 34 bin bilet satıldı. Öte yandan 50 bin kişinin de maç ortamını tatmak için şehri ziyaret edeceği bekleniyor.

BEN DAVİES MÜCADELEDE OLMAYACAK

Tottenham takımında daha önce sakatlık yaşayan Harry Kane, Harry Winks ve Davinson Sanchez karşılaşmada yer alabilecek. Victor Wanyama hakkında net bir karar yok. Ben Davies'in sakatlığı ise sürüyor. Kane'in oyunda olması Tottenham'a büyük avantaj sağlarken, Son Heung-Min ya da Lucas Moura'nun kulübede oturması anlamına geliyor.

LİVERPOOL SÜRPRİZ KADROYLA YEŞİL SAHADA OLACAK

Diğer İngiliz takım Liverpool'da ise kasığından sakatlanan Roberto Firmino'nun sağlık durumunun iyi olduğu söylenirken, tek sakat oyuncu ise Naby Keita olarak biliniyor. Menajer Jurgen Klopp'un sahaya sürpriz bir kadroyla çıkması beklenirken, orta sağ üçlüsünde kaptan Jordan Henderson ve Fabinho'nun yanına koyacağı isim ya James Milner, ya da Georgio Wijnaldum olacak gibi görünüyor. Sakatlık yaşayan Andrew Robertson'ın sol bekteki yerini alabilir. Dejan Lovren'in yerine Joel Matip'in forma giymesi de diğer olasılıklar arasında.

TOTTENHAM, İKİ KARŞILAŞMADA DA LİVERPOOL'U ZORLADI

Liverpool, bu sezon Premier Lig'de Tottenham ile oynadığı iki karşılaşmada da, son dakikalardaki gollerle 2-1 kazanmıştı. Liverpool, Tottenham karşısında daime zorlu bir karşılaşma yaşıyor.

TOTTENHAM – LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2019 Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Liverpool ile Tottenham'ı karşı karşıya gelecek.İspanya'nın başkenti Madrid'de Cumartesi akşamı Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak maç, beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanacak.

TOTTENHAM İLK KEZ FİNALDE

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibini bu akşam ekranlara gelecek olan Liverpool Tottenham maçı belirleyecek. Wanda Metropolitano Stadyumu'nde oynanacak final maçı ile Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Yarı finalde Barcelona'ya ilk maçta 3-0 yenilen Liverpool, rövanşı 4-0 kazanarak finale yükseldi. Tottenham ise ilk maçta Ajax'a 1-0 mağlup oldu ancak rövanşı 3-2 kazanarak finalde Liverpool'un rakibi oldu.