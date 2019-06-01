Kadın fenomen, Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya girdi

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18. dakikasında sahaya mayolu bir kadın girdi ve maç kısa süreliğine durdu.

Şampiyonlar Ligi Finali'nde YouTube'da erotik şakalar yapan Kinsey Wolanski sahaya girdi. Wolanski, güvenlik ekipleri tarafından saha dışına çıkarıldı.

SOSYAL MEDYADA EROTİK İÇERİKLİ VİDEOLAR ÇEKİYOR

Birçok erotik içerikli videosu bulunan Kinsey Wolanski'nin erkek arkadaşının da daha önce benzer bir eylemde bulunduğu ortaya çıktı.

Kinsey Wolanski'nin sevgilisi olan Youtuber Vitaly Zdorovetskiy ise 2014 Dünya Kupası Finali'nde, Almanya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren maçta sahaya girmişti.

2014 ARJANTİN-ALMANYA MAÇI
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (17)

Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.