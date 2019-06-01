Kadın fenomen, Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya girdi
Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18. dakikasında sahaya mayolu bir kadın girdi ve maç kısa süreliğine durdu.
Şampiyonlar Ligi Finali'nde YouTube'da erotik şakalar yapan Kinsey Wolanski sahaya girdi. Wolanski, güvenlik ekipleri tarafından saha dışına çıkarıldı.
SOSYAL MEDYADA EROTİK İÇERİKLİ VİDEOLAR ÇEKİYOR
Birçok erotik içerikli videosu bulunan Kinsey Wolanski'nin erkek arkadaşının da daha önce benzer bir eylemde bulunduğu ortaya çıktı.
Kinsey Wolanski'nin sevgilisi olan Youtuber Vitaly Zdorovetskiy ise 2014 Dünya Kupası Finali'nde, Almanya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren maçta sahaya girmişti.
YORUMLAR (17)
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Şampiyonlar ligi şakasi yapmiş.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ALLAH böyle pislik karıların kökünü kazısın inşallah.Cevap Yaz 37 11 Yayından Kaldır
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sayın adnan oktar hoca efendimiz siz içeri girdiğinizden beri kedicikler dışarda kaldılar kalabalık alanlarda gezinip barınak arıyorlar mart ayı bitti ama durmuyorlar 80 bin kişilik stada gidip burdayım atlayın trübünden diyorlar bi emir verinde size ait olan belediye toplasın bunları saygılarımla N. M :DCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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aslında güzel olmuş. . . doktor.Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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güzel olmuş.Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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