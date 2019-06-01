Kadın fenomen, Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya girdi

Şampiyonlar Ligi Finali'nde YouTube'da erotik şakalar yapan Kinsey Wolanski sahaya girdi. Wolanski, güvenlik ekipleri tarafından saha dışına çıkarıldı.

SOSYAL MEDYADA EROTİK İÇERİKLİ VİDEOLAR ÇEKİYOR

Birçok erotik içerikli videosu bulunan Kinsey Wolanski'nin erkek arkadaşının da daha önce benzer bir eylemde bulunduğu ortaya çıktı.

Kinsey Wolanski'nin sevgilisi olan Youtuber Vitaly Zdorovetskiy ise 2014 Dünya Kupası Finali'nde, Almanya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren maçta sahaya girmişti.