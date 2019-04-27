Tottenham Hotspur Sahasında West Ham'a Mağlup Oldu
İngiltere Premier Ligin 36. haftasında West Ham United, deplasmanda Tottenham Hotspur'u 1-0 yendi.
Ligi ilk 4 arasında tamamlayarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Tottenham, orta sıralarda yer alan West Ham United'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede West Ham United'a galibiyeti getiren golü, 67. dakikada Michail Antonio attı.
Yeniden inşa edilmesinin ardından mart ayında hizmete giren stadında ilk kez kaybeden Tottenham Hotspur, 70 puanla 3. sırada kalırken, West Ham United ise 46 puanla 11. sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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