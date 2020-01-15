Tottenham, Gedson Fernandes'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı

15.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:40

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Benfica'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 yıllığına kiraladı.

Tottenham'dan yapılan açıklamaya göre, Fernandes'in 1,5 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtilirken, İngiliz basınına göre satın alma opsiyonunun 56 milyon pound olduğu ifade edildi.

215 POUND VE BİR ÇANTA TOP KARŞILIĞI TRANSFER OLMUŞTU

Portekiz kulübü, henüz küçük bir çocukken 215 Pound (1650 TL) ve bir çanta top karşılığında altyapısına transfer ettiği Fernandes'i satmamak için ayak diretse de genç futbolcunun ısrarı, transferin gerçekleşmesini sağladı.

Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamasa da yetenekleri artık herkes tarafından bilinen Fernandes'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi ise 87,5 milyon Pound.