Haberler » Spor » Tottenham, Gedson Fernandes'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı - Spor

Tottenham, Gedson Fernandes'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes, belki de kariyerinin en kritik imzalarından birini attı. Fernandes, Benfica'ya sadece 215 pound (1650 TL) ve bir çanta top karşılığında transfer olmuştu.

15.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:40
Tottenham, Gedson Fernandes'i 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 yıllığına kiraladı.

Tottenham'dan yapılan açıklamaya göre, Fernandes'in 1,5 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtilirken, İngiliz basınına göre satın alma opsiyonunun 56 milyon pound olduğu ifade edildi.

215 POUND VE BİR ÇANTA TOP KARŞILIĞI TRANSFER OLMUŞTU

Portekiz kulübü, henüz küçük bir çocukken 215 Pound (1650 TL) ve bir çanta top karşılığında altyapısına transfer ettiği Fernandes'i satmamak için ayak diretse de genç futbolcunun ısrarı, transferin gerçekleşmesini sağladı.

Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamasa da yetenekleri artık herkes tarafından bilinen Fernandes'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi ise 87,5 milyon Pound.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler