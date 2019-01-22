Tottenham'da Dele Alli Sakatlığı Nedeniyle Sahalardan 1,5 Ay Uzak Kalacak

Tottenham'ın başarılı oyuncusu Dele Alli sakatlığı nedeniyle sahalardan 1,5 ay uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada, Fulham ile oynanan son lig maçında sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun dizinde çekme saptandığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

KANE, SİSSOKO, MOURA VE WANYAMA'NIN SAKATLIKLARI SÜRÜYOR

Açıklamada, Alli'nin en erken mart ayı başlarında yeniden antrenmanlara çıkabileceği vurgulandı. Tottenham'da Dele Alli'nin yanı sıra Harry Kane, Moussa Sissoko, Lucas Moura ve Victor Wanyama'nın da sakatlıkları devam ediyor.

Kaynak: AA