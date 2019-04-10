Tottenham'a 1-0 Yenilen Manchester City'de İlkay Gündoğan, Pep Guardiola'ya Yüklendi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Tottenham ile karşılaşan Manchester City, Heung-Min Son attığı golle 1-0 galip geldi ve avantajı elde eden taraf oldu. Konuk ekip Manchester City, 13. dakikada 'VAR' kararıyla kazandığı penaltı vuruşunu Sergio Aguero ile değerlendiremezken kaleci Hugo Lloris yaptığı kurtarışla galibiyetin mimarlarından oldu.

"YETERİNCE CESUR DEĞİLDİK"

Alman basınına konuşan ve hocası Pep Guardiola'yı hedef alan açıklamalar yapan İlkay Gündoğan, "Büyük takımlar bu tür maçları kazanırlar. Tottenham karşısında yeterince cesur değildik. Basit hatalar yaptık. Şampiyonlar Ligi maçlarında çok gergin oluyoruz ve her zaman yanlış kararlar veriyoruz" dedi.

"BİZ HENÜZ BÜYÜK TAKIM DEĞİLİZ"

Kaçan penaltının kırılma anı olduğunu söyleyen İlkay, "Penaltının kaçması maçın kırılma anı oldu. Eğer penaltıyı gole çevirebilseydik maçtan istediğimiz sonucu alabilirdik. Bu tip şeyler büyük takımların başına gelmez. Biz henüz büyük takım değiliz." şeklinde konuştu. Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle oynadığı iki maçı kaybeden City, Tottenham karşısında da bu hasretini dindiremedi.

İLKAY GÜNDOĞAN MAÇA 11'DE BAŞLADI

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan Tottenham karşısında maça ilk 11'de başlamıştı. İlkay Gündoğan'ın bu açıklamaları İngiliz basınında hocası Pep Guardiola'yı hedef aldığı yorumlarına neden oldu.

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