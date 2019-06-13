Torku iflas açıklayacağına yönelik haberleri yalanladı

Çiftçi kooperatifi markası Torku, iflas açıklayacağına yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. Torku'nun resmi Twitter hesabından kamuoyuna yapılan duyuruda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Torku'nun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"DEDİKODULARA PRİM VERMEYİNİZ"

"Siz değerli Torku tüketicilerinin bize olan güvenini sarsmaya yönelik kasıtlı olarak çıkarılan asparagas haberlerin sonuncusu, Torku'nun iflas açıklayacağına dair yapılan sistematik yayınlardır. Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu. Bir kısım ısrarla çiftçinin 45 tesisi ve Torku gibi markası olmasını hazmedemiyor. Tüketicilerimizden ricamız dedikodulara prim vermeyiniz."

İşte Torku'nun yaptığı paylaşım: