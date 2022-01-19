Torbalılı üçüz basketbolcuların hedefi milli takım

İZMİR Torbalı'da yaşayan Himmet-Ahu Çalık çiftinin üçüz çocukları Azra, Asya ve Ada, Türkiye'de bir spor kulübünde forma giyen tek üçüzler olma özelliği taşıyor. Çiftin 2011 yılında dünyaya gelen üçüzleri Torbalı 80'nci Yıl Okulu'nda eğitim hayatlarına devam ederken aynı takımda basketbol oynuyor. Üçüz kardeşler, Torbalı Belediyespor'un U12 basketbol takımında forma giyiyor. Gösterdikleri performans ile takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan üçüzler aynı zamanda dönüşümlü olarak takım kaptanlığını da yapıyorlar. Takımda 1, 11 ve 21 numaraları terleten üçüz kardeşlerin hedefi ise milli takımda oynamak.

Azra, Asya ve Ada Çalık kardeşler Türkiye'de bir spor kulübünde forma giyen tek üçüz kardeşler olma özelliği de taşıyor. Torbalı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurslarda kendilerini gösteren ve Torbalı Belediyespor'un U12 basketbol takımının vazgeçilmezi olan Çalık kardeşler, ayrılmayı düşünmüyorlar. Birbirlerine tıpa tıp benzeyerek özellikle müsabakalardaki rakiplerini şaşkına çeviren Azra, Asya ve Ada Çalık kardeşler, rakip sporcuların, "Bunlar bir türlü bitmek bilmiyor" yorumu yapmalarına neden oluyor. Takımın skor yükünün yaklaşık yüzde 80'ini üçüzler karşılıyor.

Kardeşlerin hedefini milli takım olarak belirlemesi kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Demir, "Böyle yüksek hedefi olan sporcularla çalışmak beni çok mutlu ediyor. Üçünün de milli takıma seçileceğine yürekten inanıyorum. Üçünün de hırsı ve azmi ile gurur duyuyorum" diye konuştu.