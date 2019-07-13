Topuk Yaylası'nın en dikkat çeken ismi Ozan Tufan oldu

Verdiği kilolarla birlikte fit görüntüsüyle dikkat çeken, Topuk Yaylası kampındaki hırsıyla ön palana çıkan Ozan Tufan, teknik patron Ersun Yanal'ın gözdesi oldu. Yanal'ın Ozan'ın hazırlık maçlarındaki performansını beklediği ve orta saha transferini ona göre şekillendireceği iddia edildi.

TRANSFERİ OZAN BELİRLEYECEK

Ozan Tufan'ın antrenmanlardaki performansı hazırlık maçlarında da devam ederse Fener'in orta saha transferleri bambaşka bir şekil alabilir.

(Takvim)