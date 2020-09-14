Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese ile anlaştı
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Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese ile anlaştı

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, İtalyan ekibi Udinese ile anlaşma sağladı.

14.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:37

Yeni sezon planlamasında yüksek ücret alan futbolculardan indirime gitmelerini isteyen, bazı futbolcularla ise yollarını ayıran Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yeni sezon için anlaşma sağlanmamıştı. Yüksek rakam aldığı için sarı-lacivertli ekiple yollarını karşılıklı olarak ayıran Tolgay Arslan, İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile anlaştı.

Udinese Teknik Direktörü Luca Gotti'nin takımda görmek istediği başarılı futbolcunun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

MAAŞI NEDENİYLE ALMANYA'YA GİDEMEDİ

Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak'ın da takımında istediği ancak yıllık geliri yüksek diye kadrosuna katamadığı Tolgay Arslan, daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Udinese'yi çalıştırırken de listesinde yer almıştı.

Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese ile anlaştı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
COŞKUN: butun dunyada futbol da dönen dolaplar aynı menejerler yoneticiler her turlu filmi çeviriyor arda nın barcaya gidişi nasıl buyuk bir menejer tezgahı ise bu da öyle yıllardır bulunduğu takımlarda maçların uçte birine bile çıkamamış bırını nasıl transfer edersin bedavaya yakın bir para ile ancak, buna nerden baksan 1, 5 milyon euro vermişlerdir tezgahı anlayın işte
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ANKARA: Birde şu tolga ciğerci yi gönderseler
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TRUEJOKER: Udinese ye simdiden cok gecmis olsun 1 ay a kalmaz uyanirlar
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