Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta Udinese, Lavio'yu 3-1 yendi

İtalya Serie A'da 9. hafta karşılaşmasında Udinese, Lazio'yu deplasmanda 3-1'lik sonuçla geçmeyi başardı. Rakip ağları havalandıran milli futbolcu Tolgay Arslan ligdeki ilk golünü attı.

Tolgay Arslan'ın forma giydiği Udinese, Lazio'ya konuk oldu. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah beazlılar, rahat kazandı.

Udinese'nin gollerini 18. dakikada Tolgay Arslan, 45'te Ignacio Pussetto ve 71'de Fernando Forestieri kaydetti. Lazio'nun tek golünü 74'te penaltıdan Ciro Immobile attı.

Maça ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, 57 dakika sahada kalırken, Serie A'daki 8. müsabakasında golle tanıştı. Lazio'da Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

UDINESE SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Alınan bu sonucun ardından Lazio 14 puanda kalarak bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Udinese ise 10 puana ulaşarak 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio deplasmanda Spezia ile karşılacak. Udinese sahasında Atalanta'yı konuk edecek.