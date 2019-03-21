TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı

TOKİ tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendi. Başvuruların bugün başladığı uygulamada peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak.

210 BİN KONUT VE İŞ YERİ ALICI YARARLANACAK

Kampanyadan 210 bin konut ve iş yeri alıcısı yararlanabilecek. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 NİSAN

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.