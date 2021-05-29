"Tokenizasyon ülke ekonomisine katma değer oluşturacak"
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"Tokenizasyon ülke ekonomisine katma değer oluşturacak"

'Tokenizasyon ülke ekonomisine katma değer oluşturacak'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, özellikle pandemi döneminde yeni bir alternatif aracı olarak görülen kripto paraların son dönemdeki çalkantılı hareketlenmeden dolayı eski güvenirliklerini yitirme eğilimi gösterdiğini söyledi.

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, özellikle pandemi döneminde yeni bir alternatif aracı olarak görülen kripto paraların son dönemdeki çalkantılı hareketlenmeden dolayı eski güvenirliklerini yitirme eğilimi gösterdiğini söyledi. Alkoçlar, "Yatırımcıyı en geniş kapsamda koruyacak bir hukuki altyapı ile stabil coin projeleri çerçevesinde tokenizasyon ülke ekonomisine emsalsiz bir katma değer oluşturacaktır" dedi.

Kripto paraların varlık değerlerinin iki temel unsura dayanmakta olduğunu söyleyen Alkoçlar, ilk unsurun varlık değeri ve transferlerin anonim olması, ikincisinin ise ilgili kripto varlıkların hacim büyüklüğü ve oluşturdukları dalga oranları olduğunu belirtti.

Alkoçlar, devletler tarafından son zamanlarda kripto paraların aidiyet anonimliğini bertaraf etmeye yönelik dayatılan agresif KYC (müşteri tanı) protokollerinin bu varlıkların öncelikli yatırım aracı olmaya yönelik en önemli ayrıcalığını baskılamakta olduğunu kaydederek, "Diğer günlük hacim ve para kazanımı sağlayan dalgalanma faktörleri ilk unsurun eksikliğinde en iyi ihtimalle tarafsız bazen de olumsuz bir niteliğe dönüşmektedir" diye konuştu.

"SABİTLENMİŞ STABİL COİNLER TESİS EDİLMELİ"

Dalgalanma faktörlerinin önüne geçmenin ve kripto varlıkların muteber birer yatırım aracı olarak kalmalarını sağlamanın yolunun değeri ya da miktarı sabitlenmiş stabil coinlerin tesisi olduğuna inandığını belirten Alkoçlar, özellikle Türkiye'nin büyük IV. Grup maden potansiyelinin yatırımcıyı en geniş kapsamda koruyacak bir hukuki altyapı ile stabil coin projeleri çerçevesinde tokenizasyonunun ülke ekonomisine emsalsiz bir katma değer oluşturacağının aşikar olduğunu söyledi.

"TBY HOLDİNG İLK ÖRNEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK"

Çok yakın zamanda doğu bölgesindeki bir altın sahası ile bahsi geçen tokenizasyon projelerinin ilk örneğini başlatacaklarını dile getiren TBY Holding CEO'su Esen Darlan ve Spektral Holding CEO'su Göksel Gürsoy ise bu projenin güncel maddi zorluklardan atıl kalmış birçok kıymetli IV. grup maden işletmesi için daimi kurtuluş olacaklarına inandıklarını belirtti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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