TMSF'deki Aynes, Cirosunu Yüzde 40 Artırdı
FETÖ terör örgütü soruşturma kapsamında 9 Aralık 2016'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen ve bu karardan önce iflas erteleme istenen Aynes Gıda'nın 2017 cirosu, önceki seneye göre yüzde 40 artarak 773 milyon liraya ulaştı.
FETÖ terör örgütü soruşturma kapsamında 9 Aralık 2016'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen ve bu karardan önce iflas erteleme istenen Aynes Gıda'nın 2017 cirosu, önceki seneye göre yüzde 40 artarak 773 milyon liraya ulaştı.
Kaynak: Dunya.com