TMSF'deki Aynes, Cirosunu Yüzde 40 Artırdı

FETÖ terör örgütü soruşturma kapsamında 9 Aralık 2016'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen ve bu karardan önce iflas erteleme istenen Aynes Gıda'nın 2017 cirosu, önceki seneye göre yüzde 40 artarak 773 milyon liraya ulaştı.