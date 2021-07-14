Türkiye Kömür İşletmelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
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Türkiye Kömür İşletmelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Türkiye Kömür İşletmelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, "O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum" dedi.

15 Temmuz anısına kısa film gösterimiyle başlayan anma programı Kur'an tilavetiyle devam etti. Ardından açılış konuşması yapan TKİ Genel Müdürü Erdoğan, "15 Temmuz gecesi; demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi yok etmek isteyen vatan hainleri kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde darbe girişimini ve bunu planlayan hainleri, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak, hamdolsun, başarısızlığa uğrattı. O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Kabirleri nur, mekanları Cennet olsun inşallah. Gazilerimize Cenabı Allah'tan sıhhat ve

afiyetler diliyorum" diye konuştu.

"Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, şu içinde bulunduğumuz beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır"

Şehitlerimizin ve gazilerimizin, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdıklarını söyleyen Erdoğan, "Hain darbe girişimleri sırasında asil milletimizin, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele Döneminde gösterdiği duruşu ve direnişi ile demokrasimizi, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi Allah'a çok şükür muhafaza ettik. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, şu içinde bulunduğumuz beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kendilerini gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Yüce Allah'tan dileğim, bu ali devlete ve necip millete bir daha böyle karanlık bir gece yaşatmasın. Sözlerime son verirken gazi olan vatandaşlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyor, Aziz şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Sizlere sevginiz, coşkunuz ve ahde vefanız için şükranlarımı sunuyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için düzenlediğimiz bu anma programı vesilesi ile hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Kömür İşletmelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Türkiye Kömür İşletmelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Türkiye Kömür İşletmelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Türkiye Kömür İşletmelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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