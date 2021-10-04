Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar - Haberler Ekonomi
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Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Philip Morris SA grubuna ait sigaralara 1 lira zam geldi. Fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak. Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 15.50 olurken, en pahalı sigara ise 19.50 liradan satılacak.

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Twitter üzerinden paylaşım yapan Aybaş, sigaradaki zamların bugünden itibaren geçerli olacağını söyledi.

Aybaş'ın paylaşımına göre P..... M..... grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam görülürken, ortalama artış yüzde 6.25 oldu.

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15.50 TL oldu.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait. Buna göre yüzde 6.25'lik zammın enflasyona 0.30 puan artış yönünde etki etmesi bekleniyor.

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
ömer güler:zam gelsın ulkede tutun cokk....
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