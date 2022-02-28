Ticarethane elektrik birim fiyatı 2022: 1 kilovat elektrik kaç lira? Ticarethanelerde 1 kv elektrik kaç TL?
- Güncelleme:
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Detayların ardından Ticarethane elektrik birim fiyatı 2022'de ne kadar olacak araştırılmaya başlandı. Peki, 1 kilovat elektrik kaç lira? Ticarethanelerde 1 kv elektrik kaç TL?
Ticarethane elektrik birim fiyatı 2022 ne kadar, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen elektrik faturalarındaki indirimler ilgili konuştu.Ticarethane elektrik birim fiyatı 2022: 1 kilovat elektrik kaç lira? Ticarethanelerde 1 kv elektrik kaç TL?
Ticarethane statüsündeki elektrik kullanımıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abonelerin aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili Erdoğan, "Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 8'e düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.
Düşük tarife sınırıyla ilgili ise Erdoğan, "Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır." açıklamalarını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticarethane statüsündeki elektrik kullanımıyla ilgili "Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak" dedi.