Ticarethane elektrik birim fiyatı 2022 ne kadar, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen elektrik faturalarındaki indirimler ilgili konuştu.Ticarethane elektrik birim fiyatı 2022: 1 kilovat elektrik kaç lira? Ticarethanelerde 1 kv elektrik kaç TL?

TİCARETHANE ELEKTRİK BİRİM FİYATI 2022

Ticarethane statüsündeki elektrik kullanımıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abonelerin aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİĞİN KDV'Sİ YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E DÜŞÜRÜLDÜ

Konuyla ilgili Erdoğan, "Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 8'e düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK TARİFE SINIRI AYLIK 210'DAN 240'A KİLOVATA YÜKSELDİ



Düşük tarife sınırıyla ilgili ise Erdoğan, "Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır." açıklamalarını yaptı.

TİCARETHANE STATÜSÜNDEKİ ELEKTRİK KULLANIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticarethane statüsündeki elektrik kullanımıyla ilgili "Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak" dedi.

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