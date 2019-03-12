Ticaret Bakanlığı'ndan Tüketiciye Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Fesh Edebilirsiniz

Ticaret Bakanlığınca paket tur ve otel konaklamalarında erken rezervasyon avantajlarından faydalanmak isteyen tüketicilerin mağduriyet yaşamamalarının Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığı ve tüketicinin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunduğu bildirildi.

BAKANLIĞIN ÖNCELİKLİ HEDEFİ TÜKETİCİNİN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, muhtelif seyahat acenteleri tarafından yaz mevsiminde gerçekleştirilecek paket tur ve otel konaklamalarına yönelik erken rezervasyonları amaçlayan bir takım reklam ve tanıtım faaliyetleri yapıldığının görüldüğü ifade edildi.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarca başlatılan kampanyalarla son dönemlerde tüketicilerin paket tur ve otel konaklama sözleşmelerinde erken rezervasyonlu tatil seçeneklerini tercih ettiklerine işaret edilen açıklamada, erken rezervasyon avantajlarından faydalanmak isteyen tüketicilerin mağduriyet yaşamamalarının Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığı kaydedildi.

ÖNEMLİ HUSUSLAR ŞÖYLE SIRALANDI

Açıklamada, erken rezervasyon ile paket tur ve otel konaklama sözleşmesi satın alacak tüketicilerin dikkat etmesi önem arz eden hususlar şöyle sıralandı:

"Tüketicilerimiz tarafından satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayabilmektedir.

Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğini belirten bakanlık, ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesinin tercih edilmesi ve ödeme gibi hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Gerek yüz yüze satışlarda gerekse de mesafeli satışlarda satın alınan paket tur veya konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi gerekmektedir."

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ 30 GÜN ÖNCESİNE KADAR FESH EDİLEBİLİR

Paket turlarda yapılan erken rezervasyonların, başlangıç tarihine uzun zaman kala yapılması sonucu hayatın normal akışı içerisinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle tüketicilerin önceden planladıkları turlara katılamadıkları, bu suretle bazı cezai şartlara maruz kaldıkları ifade edilen açıklamada, tüketicinin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunduğunun altı çizildi.

PAKET TUR BEDELİ KESİNTİSİZ İADE EDİLECEK

Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshedebileceği ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alabileceğine işaret edilen açıklamada, fesih bildiriminin paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılması halinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla, belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabileceği kaydedildi.

BOŞA HARCANAN TATİL ZAMANI İÇİN TÜKETİCİ UYGUN BİR TAZMİNAT TALEP EDEBİLECEK

Zorunlu sigortayla ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, tüketicinin boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebileceği vurgulandı.

İHTİYARİ SİGORTA TÜKETİCİLERİN FAYDASINA

Açıklamada, çeşitli seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan paket tur veya otel konaklama rezervasyonun başlamasına belirli bir süre kala cezai şart ödemeksizin iptale imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının da tüketicilerin faydasına olduğu ifade edildi.

UYUŞMAZLIKLAR İÇİN TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURULACAK

Bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurumun yetkili kılındığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bunlar, illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan tüketici hakem heyetleri ve illerde tüketici mahkemeleridir. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 liranın (2019 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedirler." denildi.

Kaynak: AA