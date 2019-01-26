Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizin başarılı operasyonları sonucu 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 kaçakçılıkla mücadele sonuçlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Pekcan, kaçakçılığın, kamu gelirlerinde ciddi kayba yol açarken diğer taraftan haksız rekabete, gelir dağılımında adaletsizliğe ve ekonomide dengesizliğe neden olduğuna dikkat çekerek, "Bakanlığımızca bir taraftan yasal ticareti hızlandırmaya yönelik tedbirler alınırken, diğer taraftan suç örgütleri ve terörizmin finansmanını engellemek amacıyla kaçakçılıkla mücadele kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle, ülkemizin ekonomik kayıpları önlenirken aynı zamanda dürüst ticaret erbabının rekabet gücü de korunmaktadır" ifadesini kullandı.

Pekcan, teknik ve idari kapasite, altyapıya ve insan kaynağına yaptıkları yatırımlar ve her alanda yürütülen etkin mücadele sonucunda başta uyuşturucu, sigara ve akaryakıt olmak üzere birçok eşya türünde, kaçakçılığın önlenmesi noktasında çok önemli mesafe elde edildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Gümrük Muhafaza ekiplerimizce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda, 2018 yılında 5 bin 664 olayda toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır. Ele geçirilen kaçak eşya değerinde bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir artış kaydedilmiştir."

SON 3 YILDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARI 14 KAT ARTTI

Pekcan, "2016 yılında 3 ton 426 kilogram olan uyuşturucu madde yakalaması, 2017 yılında yüzde 670 artarak 26 ton 381 kilograma yükselmiştir. 2018 yılı sonu itibarıyla ise bu rakam 46 ton 341 kilograma ulaşmıştır. Böylece son 3 yılda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 14 kat artış göstermiştir" bilgilerini paylaştı.

Sınır kapılarının yanı sıra ülke genelinde diğer kolluk birimleri ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, 2014 yılında yüzde 21 seviyelerine kadar çıkan kaçak sigara oranı, 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla yüzde 5,8 seviyesine gerilediğini ifade eden Pekcan, "Gelinen noktada ülkemizdeki kaçak sigara oranı, yüzde 15 olan AB ortalamasının yüzde 10 olan dünya ortalamasının çok altına inmiştir. Kaçak sigara oranlarındaki bu hızlı düşüş, sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 4 milyar liralık artış sağlamıştır. 2016 yılında 113 milyon lira olan kaçak sigara yakalama değeri, 2017 yılında 123 milyon liraya yükselmiştir. 2018 yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artışla 141 milyon lira değerine yükselmiş ve 15,7 milyon paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" değerlendirmesini yaptı.

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞINA BÜYÜK DARBE VURULDU

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibinin yürüttüğü kararlı çalışmalar sonucunda da akaryakıt kaçakçılığına da büyük darbe vurulduğunu aktaran Ticaret Bakanı Pekcan, "2018 yılında 3 milyar 588 milyon lira tutarında vergi, ceza ve usulsüzlük ortaya çıkartılmış ve 775 milyon 106 bin lira kesinleşen vergi ve ceza uygulanmıştır. Yapılan denetimler sonucunda 11 bin 500 ton kaçak akaryakıta el konulmuştur" dedi.

Ticari eşya kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise 2018 yılında ülkemize kaçak yollardan getirilmeye çalışılan toplam 134 milyon lira değerinde elektronik eşya, 148 milyon lira değerinde gıda maddesi, 162 milyon lira değerinde makine ve aksamı yakalaması gerçekleştirildiğini belirten Bakan Pekcan, böylece vergi kayıplarının önüne geçilerek, dürüst ticaret erbabının rekabet gücünün korunduğuna dikkat çekti.

330 MİLYON LİRADAN FAZLA YATIRIM YAPILDI

"Öte yandan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları yürütülürken, konusunda uzman personel eliyle ileri teknolojiye sahip her türlü teknik donanım etkin olarak kullanılmaktadır" diyen Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Teknolojiye yapılan yatırımlarla gümrük denetim ve kontrollerinde insan müdahalesi en aza indirilerek fiziki müdahalesiz kontrollerle ticaretin akış hızının kesilmemesine özen gösterilmektedir. Son 5 yılda teknoloji alanına 330 milyon liradan fazla yatırım yapılarak teknik kapasite bakımından dünyada sayılı gümrük idareleri arasında yer alınmıştır. Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla bagajların 3 boyutlu röntgenini çeken CT Tomografik Bagaj Kontrol Cihazı ve dünyada sayılı ülkeler tarafından kullanılan uyuşturucu kuryelerinin tespitini yapan Yutucu Tespit Sistemi envanterimize kazandırılmıştır. Yerli ve milli kaynaklarla, TÜBİTAK ile ortak geliştirilen Yolcu Görüntüleme Sistemi ise İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanılmıştır. Bakanlığımızın araç ve konteyner tarama sistemi kapasitesi toplam 64 cihaza çıkarılmıştır. Havalimanları, kara kapıları ve yolcu işleminin yapıldığı limanlarda kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla ilave 15 adet Bagaj ve Kargo Tarama Sistemi'nin daha alımı gerçekleştirilerek toplam sayı 131'e ulaştırılmıştır."

DEDEKTÖR KÖPEKLERİN SAYISI ARTIRILDI

Pekcan, "Bakanlığımız birinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığıyla daha etkin mücadele amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi kurulmuştur. Ayrıca, taşra birimlerimizde de daha etkin bir mücadele ağının kurulması amacıyla 24 saat esasına göre görev yapan uzman personelden oluşan Narkotik Kısım Amirlikleri (NARKOKİM) ihdas edilmiştir. Denizlerdeki kaçakçılıkla mücadele kapasitesini güçlendirmeye yönelik ilave 4 adet devriye botuyla birlikte kapasite 25'e çıkarılmıştır. Bakanlığımız personelinin kaçakçılıkla mücadelede önemli yardımcısı olan dedektör köpeklerin sayısı ve çeşitliliği sürekli artırılmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılında Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezinde toplam 71 dedektör köpek eğitilirken havalimanlarında ilk defa nakit dedektör köpeği de kullanılmaya başlamıştır. Öte yandan 26 Ocak Dünya Gümrük Günü bu yıl tüm dünyada 'Kesintisiz Ticaret, Seyahat ve Taşımacılık için Akıllı Sınırlar' teması ile kutlanmaktadır. Bu vesileyle, gümrüklerde gece gündüz demeden öz veriyle çalışan tüm arkadaşlarımızın 2018'deki başarılı performansları için tebrik eder başarılarının devamını diler ve Dünya Gümrük Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA