THY'nin net karında yüzde 70 düşüş oldu

09.08.2019 12:30

Türk Hava Yolları net karını açıkladı. Yılın ikici çeyreğinde şirketin net karında büyük düşüş yaşandı.

YÜZDE 70 DÜŞÜŞLE 133 MİLYON LİRA OLDU

Türk Hava Yollarının ikinci çeyrekte net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 70 düşüşle 133 milyon lira oldu. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, şirketin toplam hasılatı ise aynı dönemde yüzde 35 artışla 18,7 milyar lira oldu.