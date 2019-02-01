Fenerbahçe Beko, Deplasmanda Bayern Münih'e 90-86 Yenildi
THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 66-66 sona eren ve iki kez uzatmaya giden maçta Bayern Münih'e deplasmanda 90-86 yenildi.
THY Euroleague'in 21. haftasında lider Fenerbahçe Beko, Münih'in Audi Spor Salonu'nda Bayern Münih'e konuk oldu. Maça etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 21-20 üstün tamamlarken, soyunma odasına da 34-29 önde girdi. Üçüncü periyot 52-52 tamamlanırken, 4. periyotta da iki takım birbirine üstünlük kuramadı ve maçın normal süresi 66-66 eşitlikle tamamlandı.
FENERBAHÇE BU SEZON 3. KEZ YENİLDİ
Mücadelenin ilk uzatma devresi de 80-80 sona erince, ikinci uzatma devresine geçildi. Bu bölümde ev sahibi ekip, Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağlayınca maçı 90-86 kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, Euroleague'de bu sezon 3. mağlubiyetini aldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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İYİ FUTBOLCULAR ALDIK DİYE GALATASARAYI ÇEKEMEYİP YOK BU TAKIMDA TÜRK YOK YOK BU TAKIMI TÜRK TAKIMI DİYEMİ DESTEKLEYECEKSİNİZ DİYEN FENERLİ ARKADAŞLAR, SİZ BASKETİ NİYE DESTEKLERSİNİZ. HA BİRDE SULUKASINIZ VAR YUNAN. ANLADINIZ DEĞİL Mİ?Cevap Yaz Yayından Kaldır