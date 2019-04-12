THY Avrupa Liginde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe Favori Olarak Gösterildi

İddaa risk yönetimi, THY Avrupa Liginde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe, 2,20 oranla favori olarak gösterildi.

THY Avrupa Liginde gözler gelecek hafta oynanacak Play-Off maçlarına çevrildi. Nefesleri kesecek mücadeleler sabırsızlıkla beklenirken, İddaa risk yönetimi şampiyonluk bahislerinin oranları güncelledi. Şampiyonluk bahislerinde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko favori olarak gösterildi. Anadolu Efes ise şampiyonluk oranlarında dördüncü sırada yer aldı.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe: 2,20

CSKA Moskova: 3,25

Real Madrid: 4,00

Anadolu Efes: 10,00

Barcelona: 14,00

Panathinaikos: 15,00

Baskonia: 20,00

Zalgiris: 40,00

(Sporx)

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YORUMLAR (3)

  • RAMAZAN KARTOP:
    Dünyanın en güzel takımı başarılar o kupayı yine isteriz birde can bartuya allahtan rahmet dilerim mekanı cennet olsun
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  • ÖZGE :
    Başarılar fenerbahçe inşallah okupayı yine getirirsiniz size inanıyoruz birde can bartuyu unutmayalım mekanı cennet olsun
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