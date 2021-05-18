Thodex'in yazılımcısı adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi
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Thodex'in yazılımcısı adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin yazılımcısı firari şüpheli Oral Çınar, adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin yazılımcısı firari şüpheli Oral Çınar, adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Thodex'in yazılımcısı olan firari şüpheli Oral Çınar gözaltına alınarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Oral Çınar, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli, mahkemeye sevk edildiği sırada görüntü çeken gazeteciler el hareketi yaparak tepki gösterdi.

(Abdul Samet Kaya - Gamze Erdemir/İHA)

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Thodex'in yazılımcısı adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi
Thodex'in yazılımcısı adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi
Thodex'in yazılımcısı adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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