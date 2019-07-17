"THK'nin Olağanüstü Büyük Genel Kurula gittiği gerçeği yansıtmıyor"

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu tarafından yayımlanan genelgede, kurumun Olağanüstü Büyük Genel Kurula gittiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genelgede, yönetimdekilerin usulsüzlük ve yolsuzluklara karıştığı ve bunlara ilişkin resmi raporların gereğini yapmadığı aktarıldı.

Bunlarla ilgili suç duyuruları yapıldığı ve yapılmaya devam edildiği vurgulanan genelgede, görevini yapmayan 3 denetçinin disiplin kuruluna sevk edilerek, ihraç edilmelerinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Genelgede, bu denetçilerin açığa alınmaları sonrası, hak ve yetkileri bulunmamasına rağmen görevden el çektirme tarihi olan 2 Haziran 2019'dan 4 gün sonra THK Merkez Denetleme Kurulu adıyla hukuken ve Tüzük gereği hiçbir yetkileri bulunmadığı halde Ankara 51. Noterliğince 46. Olağanüstü Büyük Genel Kurul başlığıyla sahte bir Genel Kurul daveti yaptıkları ifade edildi.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"THK'nin geçmişte yapılmış olan iş ve işlemlerde sorumluluğu bulunan müsebbiplerin şu ana kadar tespit edilenleri görevden el çektirilmiş ve yerlerine atama yapılması yönünde İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği ve ilgili sulh hukuk mahkemelerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bütün bu nedenlerle hukuki sorumluluklarının ağır sonuçlarının farkında olan ve yasaların önlerine koyacağı sonuçları ortadan kaldırma gayreti içerisinde olan her kim varsa, çeşitli yol ve yöntemlerle kamuoyunu aldatmaya, Kuruma haksız olarak zarar vermeye devam etmeye gayret etmektedirler. Nitekim bugün itibarı ile bazı basın organlarında THK'nin Olağanüstü Büyük Genel Kurula gittiğine yönelik çeşitli haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Zira ilgili mahkemeye yapılan başvuru THK'nin başvurusudur. Başvuruda bahse konu Denetim Kurulu üyelerinin Derneği zarara sürükleyecek ve hukuksuz olarak Olağanüstü Genel Kurul istemine yönelik hazırlıklarının ihtiyat tedbir yoluyla durdurulması talep edilmiştir. İlgili mahkeme bu konuda verdiği kararla, 'THK Merkez Denetleme Kurulunun Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı olup, iş bu kararın iptaline yönelik esastan açılmış herhangi bir davanın bulunmadığı' gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir. Bu itibarla bahse konu iptale ilişkin esastan dava hazırlığı tamamlanmış ve yarın itibarı ile yetkili mahkemesinde açılmış olacaktır."

Kaynak: AA