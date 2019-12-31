TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı

31.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:36

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yıl ilk kez Kulüp Lisans Talimatnamesi ile yürürlüğe koyduğu Takım Harcama Limitleri açıklandı.

Ara transfer dönemi öncesi Süper Lig kulüplerinin bu limitlere göre harcama yapacağı verilerde Galatasaray 451 milyon 659 bin 184 TL ile en fazla harcama limitine sahip takım oldu.

Antalyaspor ise 59 milyon 355 bin 91 TL ile en az harcama limiti bulunan ekip oldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: