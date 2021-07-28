TFF Olağan Genel Kurulu başladı
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TFF Olağan Genel Kurulu başladı

TFF Olağan Genel Kurulu başladı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve genel kurul delegelerinin katılımıyla yapılan genel kurulda divan kurulu oluşturuldu. Divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi seçildi.

Gündem maddelerine geçilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Gündemin 16. maddesi olan TFF statüsünün değiştirilmesi verilen önergeyle gündemden çıkarıldı. Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulunun seçimle göreve gelmesine ilişkin önerge ise oy çokluğuyla kabul edilerek genel kurul gündeminin sonuna eklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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