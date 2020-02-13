: TFF'nin kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: TFF istifa

13.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:09

TFF Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu kural hatası olmadığı gerekçesiyle reddetti. Bu karar sonrası Beşiktaşlı taraftarlar adeta çılgına döndü. Siyah-beyazlı taraftarlar, Twitter'dan Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti. #TFFistifa hashtagi ile binlerce twit atıldı.

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