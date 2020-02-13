Haberler » Spor » TFF'nin kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: TFF istifa - Spor

TFF'nin kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: TFF istifa

TFF'nin Göztepe-Beşiktaş maçını tekrar etmemesi sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, federasyonu istifaya davet etti.

13.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:09
TFF'nin kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: TFF istifa

TFF Yönetim Kurulu, 'ın Göztepe maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu kural hatası olmadığı gerekçesiyle reddetti. Bu karar sonrası Beşiktaşlı taraftarlar adeta çılgına döndü. Siyah-beyazlı taraftarlar, Twitter'dan 'nu istifaya davet etti. #TFFistifa hashtagi ile binlerce twit atıldı.


Haber Videosu

: TFF'nin kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: TFF istifa
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler