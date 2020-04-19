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Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor

TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak

TFF'nin Süper Lig'in gidişatına dair acil eylem planı ortaya çıktı. Buna göre, Haziranın 3. haftasında Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Kupası ile birlikte 75 maç, ağustosa kadar bitirilecek. Futbolcular için hastanelerde özel alanlar oluşturulacak.

19.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:31
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak

Süper Lig'de sezonun nasıl tamamlanacağı konusu belirsizliğini korurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) acil eylem planı ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; planlanan takvimde en geç 15 Mayıs'ta topbaşı yapılacak ve antrenmanlara başlanacak. Haziranın 3. haftasında Süper Lig kaldığı yerden devam edecek.

Türkiye Kupası (3) ile birlikte toplam 75 maç, Ağustos'a kadar bitirilecek. Maçların oynanması, yayıncı kuruluşun ödemelerini yapması anlamına geldiği için kulüpler de mali açıdan biraz olsun rahatlamış olacak.

SON KARAR ANKARA'NIN

TFF'nin, Kulüpler Birliği Vafkı ile birlikte hazırladığı raporu, önümüzdeki günlerde Bilim Kurulu'na sunması bekleniyor. Nihai kararı, kuruldan görüş aldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek.

Süper Lig'in altındaki liglerle ilgili belirsizlik ise devam ediyor. TFF'nin bu liglerdeki maç yoğunluğuna çare aradığı belirtiliyor. Bilim Kurulu tavsiyesi ve Bakanlığın, Süper Lig ile ilgili kararı, basketbol ve voleybol ligleri için de örnek olabilir.

TEK ŞEHİR FORMULÜ: ANTALYA

Maçların tek şehirde oynanması planı kulüplerin tamamından destek aldı. Böylece seyahat riski ortadan kalkacak, lig bitene kadar bir çeşit karantina da uygulanmış olacak. Plan dahilinde öne çıkan şehir, yeterli tesise sahip olması sebebiyle Antalya. Kamp masraflarının belli bir kısmına TFF'nin destek vermesi söz konusu.

ÖZEL TEDAVİ ALANLARI

- Maçlar seyircisiz olarak oynanacak.

- Seremoni sırasında sosyal mesafe kuralı uygulanacak. 'Saygı çocukları' yer almayacak.

- Maç ve antrenmanlarda yaşanabilecek sakatlıklar düşünülerek, belirli hastanelerde özel izolasyonlu alanlar olacak. Futbolcuların tedavi alanları ayrılacak.

TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak

COVID-19 TESTLERİ

- Teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarının tamamına Covid-19 testi yapılacak.

- Maçlardan önce teknik heyet, futbolcular, hakemler ve kulüp çalışanları başta olmak üzere akreditasyon listesinde yer alan tüm isimlerin ateş ölçümleri yapılacak.

- Maça geliş, gidişlerde maske kullanımı zorunluluğu getirilecek. Takım otobüslerinde sosyal mesafe kurallarına uygun yerleşim planları hazırlanacak.

MASKELİ RÖPORTAJ

- Protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyulacak. Yöneticiler teste tabi tutulacak.

- Maç öncesi ve sonu röportajlarında maske zorunluluğu getirilecek. Sadece yayıncı kuruluş ekibinin çalışmasına izin verilecek.

- Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı Bilim Kurulu verecek.

TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
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Haber Yorumları (11)
500
KİBAR ADAM: Içine ettiniz
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ŞAHİN: Futbol rantiyesi rantsiz kaldı Önce rant sonra futbol Türk milleti herşeyi biliyor topunuzu ve o rantçı topçu larinizla beraber defolun gidin Millet olarak tft umurumuzda bile değil
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NE BU SAÇMALIK: artık her alanda ayda asgari ücretin en fazla on katını kazanmak olsun. ne oldu beğenmediniz mi siz trilyon almadan top tepmezsiniz tabi. ne bu uçurum gelir dağılımda neymar 222 milyon avro ne diye veriyolar top tepecek diye yuhhhhh dünyaya bak be ne güzel dünya be elin afrikalısı 1 liralık ekmek bulamıyo top tepecek diye 222 milyon avro gülermisin ağlarmısın ne bu saçmalık
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CAN DEP: Pekiyi Zeki Mürende bizi görecekmi..
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BOŞ İŞLERİ BIRAKIN ARTIK: bunlara giden paralarla neler yapılırdı neler ne bi aç kalırdı dışarda ne de sağlık alanında hiç bi eksik olmazdı vb. boş işleri bırakın artık
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MASAL: Millet can derdinde bunlar hala maç. Para basiyordunuz tabi simdi cebinize indiremeyince etekler tutustu.
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FATİH ARSLAN: Şu kararı verenlerin çoğu 65 yaşında işe yaramaz kişilerdir. Şunların derdine bak. Çok önemliydi sizin boş maçlarınız. .
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KENAN: Yaşlılara saygılı ol dümbük sende Allah ömür verirse olacaksın büyüklerimiz başımızın tacıdır futbol boş bir işmiş bunu anladık
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YORUMCU: Aynı zamanda yatarak müdahaleye ve adam adama markaja izin verilmeyecek, kaleci rakipten gelen topu doğrudan eline alamayacak, önce 3 kere sevdirecek virüsten arındığı anda eline alıp degaj yapabilecek. Ne biçim haber la bu dalga mı geçiyorsunuz ?
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
OKULLAR AÇILMAMALI AÇILIRSA 15 MİLYON VAKA DEME: Okullar açılmamalı açılırsa 15 milyon vaka demek
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500
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